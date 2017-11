L’invité. Olivier Guez

Olivier Guez, prix Renaudot 2017 pour son roman biographique La Disparition de Josef Mengele, sera présent à Futurapolis le vendredi 24 novembre, à 17h30, à l’amphithéâtre de la Faculté de médecine. Ce deuxième roman est le fruit de trois années de recherche sur l’officier SS allemand, médecin du camp d’Auschwitz.

Cette rencontre sera l’occasion pour l’écrivain et journaliste strasbourgeois de donner sa vision sur l’avenir de notre monde. Intitulée « Et l’homme dans tout ça ? Quelle civilisation allons-nous offrir à nos enfants ? », son intervention sera suivie d’une séance de dédicaces, organisée en partenariat avec la librairie Privat.

Avant de se lancer dans l’écriture de romans, Olivier Guez avait déjà publié cinq essais, dont quelques uns sur l’Allemagne, comme L’impossible retour, une histoire des Juifs en Allemagne depuis 1945, et La Chute du mur, écrit avec Jean-Marc Gonin.

Reporter au service Economie internationale de La Tribune entre 2000 et 2005, il a également coopéré avec de grands médias français (Le Monde, Le Point, L’Express) et internationaux (le New York Times). Mais aussi avec plusieurs titres allemands : le Frankfurter Allgemeine Zeitung, Der Freitag, Der Tages Anzeiger et Das Magazin.

