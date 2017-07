L’ouverture de TV Sud Toulouse annoncée pour septembre

Initialement prévue le 31 mai, juste avant les élections législatives, un rendez-vous

pertinent pour la chaine locale, TV Sud a finalement convenu avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel d’un report de l’ouverture de la chaine toulousaine au 28 septembre.

Christophe Musset, PDG du groupe TV Sud - Médias du Sud justifie cette décision par la présence d’un projet plus ambitieux : dans un premier temps les dirigeants de TV Sud et leurs partenaires, dont Bruno Ledoux le PDG de Holding Media (BLHM), souhaitent lancer des chaines d’info locale à Toulouse, Montpellier, Nîmes et Perpignan. Avant de dupliquer le modèle sur vingt-cinq autres chaines en France.

Le contenu sera axé sur de l’info locale à travers des flashs et des journaux, ainsi que sur de la retransmission de spectacles vivants et de la coproduction de documentaires.