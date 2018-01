LCR Architectes, l’art de la sobriété

Le point commun entre la station de métro Jean-Jaurès rénovée, le collège Pierre Mendès-France à Labarthe-sur-Lèze ou encore le nouveau site de Thales à Labège ? Ces édifices marquants ont tous été imaginés par LCR Architectes. Le cabinet d’architecture toulousain, qui fête ses 25 ans cette année, est en effet habitué à prendre part à des projets de grande envergure.

Son influence s’étend même au-delà des frontières régionales. Son expertise des résidences étudiantes et des bâtiments d’enseignement l’a amené à contribuer à près de 3000 logements et à une quinzaine d’établissements dans toute la France ces dernières an-nées. En Occitanie, LCR Achitectes collabore avec les principaux promoteurs et bailleurs sociaux. L’agence compte aussi parmi ses spécialités le secteur bancaire avec comme client historique le Groupe Société Générale avec le-quel elle entretient une relation de confiance depuis 25 ans.

Pour s’imposer au fil des ans comme un acteur de référence dans le monde du bâtiment, LCR Architectes a choisi de rassembler en interne la totalité des métiers de la profession. Parmi les vingt-neuf salariés répartis sur les deux agences de Toulouse et de Montpellier, on retrouve ainsi, en plus des architectes, des graphistes, des infographes, des directeurs de travaux, des économistes de la construction ou encore des architectes d’intérieur. La « patte » des trois associés, Xavier Ratynski, Philippe Lapeyre et Keyvan Esna, est également l’une des raisons de la péren-nité du cabinet. « Notre style se caractérise par une rigueur géo-métrique, le souci de la trame et une forme de sobriété », détaille Xavier Ratynski. Une philosophie que le cofondateur souhaite transmettre aux « jeunes et talentueux » collaborateurs qui ont rejoint LCR Architectes.