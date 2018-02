LGV : Carole Delga et Alain Rousset reçus par le Premier ministre Edouard Philippe

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie et son homologue de Nouvelle-Aquitaine Alain Rousset seront reçus par Edouard Philippe, Premier ministre, le vendredi 9 février à Paris. Cette rencontre survient dix jours après la sortie du rapport Duron qui confirme l’intérêt d’une liaison à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse, mais préconise sa réalisation d’ici 2037 en deux phases.

« Un tel scénario, Toulouse-Agen en 2028-2032 et Bordeaux-Agen en 2033-2037, n’apparaît pas pertinent car il est générateur de surcoûts, diffère l’impact des gains de temps essentiels pour un report modal massif de l’aérien vers le rail », affirment Carole Delga et Alain Rousset dans un communiqué de presse qui estiment que la réalisation de cette LGV doit être réalisée entre 2023 et 2027. Pour le financement, les élus rappellent les propositions concrètes génératrices de nouvelles ressources fiscales (redistribution de la TICPE régionale, redevance d’infrastructures routières pour les coûts externes et redevances sur les bureaux, ponction sur le programme d’investissement d’avenir, etc.).