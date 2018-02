LGV : Montpellier ne veut pas être un cul-de-sac de la grande vitesse (4/5)

Il n’y a pas que les habitants de Midi-Pyrénées qui sont privés de LGV. Ceux de Languedoc-Roussillon attendent eux aussi depuis de nombreuses années le barreau Montpellier-Perpignan qui les relierait directement par la grande vitesse à Barcelone et Madrid. Lors de la remise du rapport Duron début février, le chantier ne figurait pas dans les préconisations immédiates. Au mieux l’ouverture de la ligne est prévue en 2038 et priorité est donnée au chantier entre Montpellier et Béziers.

« Il y a de la saturation sur la route et sur les rails dans cette partie de la région. (…) Nous avons besoin d’une ligne Montpellier-Perpignan avec une mise en enquête publique dès 2019 sur Montpellier-Béziers », déclarait Carole Delga sur les ondes de France Bleu Occitanie au lendemain de la remise du rapport Duron. Pour rappel la présidente de région avait obtenu début 2017 un accord de l’État pour un tronçon Montpellier-Béziers (voyageurs et fret) avec une enquête publique en 2018. Chiffré à 1,8 milliard, le tronçon Montpellier-Béziers n’a toujours pas de protocole de financement, nécessaire avant toute enquête publique. Pour la région Occitanie comme pour les maires du chapelet de villes littorales jusqu’à Perpignan, « il est impensable que la gare nouvelle Montpellier-Sud de France reste une gare cul-de-sac ». « La ligne nouvelle Montpellier-Perpignan n’est ni une aberration, ni un gouffre financier, c’est une ligne fondamentale », affirme Philippe Saurel, président de Montpellier Métropole.

Des infrastructures dédiées au TGV sous-utilisées

Attendu depuis trente ans et acté par des gouvernements successifs, le chaînon manquant de la liaison avec l’Espagne - 150 km à 5,5 milliards d’euros -, joue l’Arlésienne. Car contrairement aux habitants de Midi-Pyrénées, ceux de Languedoc-Roussillon n’ont jamais été aussi près d’être connectés à la grande vitesse. Au cours de l’été 2017, une rame d’essais a parcouru cent fois, jusqu’à 242 km/h (vitesse TGV + 10 %), la ligne du contournement de Nîmes et Montpellier (CNM) mise en service le 10 décembre.

Quant à la gare TGV Montpellier-Sud de France d’Odysseum, elle a été livrée à SNCF Réseau à la mi-décembre mais le bâtiment-pont de l’architecte Marc Mimram n’ouvrira aux voyageurs qu’en juillet 2018. La gare Montpellier-Odysseum sera à 3 heures - chiffre magique - de Paris, au lieu de 3h25 via la gare Saint-Roch. Petit hic : la nouvelle gare TGV à 135 millions d’euros ne sera pas tout de suite desservie par le tramway.

Le président de la métropole de Montpellier ne cale le prolongement de la ligne 1 de 1,3 kilomètre d’Odysseum jusqu’à la gare, pour 40 millions, qu’en 2020. Motif : sa sous-utilisation. « On nous annonce seulement quatre TGV par jour jusqu’à l’ouverture de la gare de Manduel ». La construction de la gare TGV Nîmes-Manduel-Redessan, de 95 millions, doit démarrer en mars 2018 pour une mise en service annoncée fin 2019. Coût total du CNM : 2,28 milliards d’euros. Autant dire que le calendrier de réalisation qui devrait être annoncé par la ministre des transports Elisabeth Borne fin février est attendu avec impatience à Montpellier. Car pour l’instant Montpellier-Barcelone en 2h20 et Montpellier-Toulouse en 1h35, est encore loin.

Sylvie Brouillet

Sur la photo : La gare TGV Montpellier-Odysseum ouvrira aux voyageurs qu’en juillet 2018. Crédits : DR