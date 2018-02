LGV : les élus se mobilisent pour être reçus par Emmanuel Macron

Après les conclusions rendues par le Conseil d’Orientation des Infrastructures (COI), notamment sur la réalisation de la LGV entre Toulouse et Bordeaux, la mobilisation se poursuit en Occitanie. Carole Delga, présidente de Région, a sollicité un rendez-vous avec Emmanuel Macron à l’Élysée pour statuer sur ce projet avant l’écriture de la future loi d’orientation des mobilités. Ainsi, elle a vu de nouveaux signataires, des parlementaires, députés et sénateurs et députés européens d’Occitanie, de même d’autres grands élus du territoire rejoindre son appel pour être reçus par le président de la République.

Les élus d’Occitanie insistent sur l’importance de réaliser « dans des délais raisonnables la ligne Toulouse-Bordeaux », avant 2037, mais également Montpellier-Béziers-Perpignan. Ils militent également pour un financement innovant avec la mise en place de nouvelles taxes pour financer ces projets, ce qui allégerait les contributions de l’État et des collectivités locales.

« L’équation n’est plus technique ou financière mais bien politique, ce qui renvoie aux choix que devront faire dans les prochaines semaines le gouvernement et les parlementaires dans le cadre de la future loi d’orientation des mobilités », affirme Carole Delga.