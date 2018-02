LGV : les projets urbains de Montauban et Toulouse suspendus à l’arrivée de la grande vitesse ? (3/5)

Si aucun coup de pioche de la LGV n’a été donné sur le tronçon Bordeaux-Toulouse, d’importantes sommes ont cependant été dépensées par les collectivités locales pour porter le projet jusqu’à la Ville rose. « Le financement de la partie Tours-Bordeaux était la première étape pour aller jusqu’à Toulouse », rappelle Jean-Luc Moudenc, président de Toulouse Métropole. « Je demande à l’État de respecter sa parole. » Pour inciter au prolongement de la LGV Sud Europe Atlantique entre Tours et Bordeaux, la Région a versé 66 millions d’euros, Toulouse Métropole 26,8 millions et le conseil départemental de Haute-Garonne, 16 millions d’euros.

Pour le financement d’études et d’aménagements au nord de Toulouse en vue de l’arrivée de la LGV jusqu’à la Ville rose, la Métropole, la Région Occitanie, les conseils départementaux de Haute-Garonne et du Tarn-et-Garonne ont déjà allongé 300 millions d’euros depuis douze ans. « Cet argent n’est pas perdu car les responsables politiques reconnaissent un projet solide, mais il y a toujours en résistance une lourdeur administrative de l’appareil d’État » , analyse Jean-Luc Moudenc.

A Montauban, on reste confiant dans le projet LGV

Outre les 200.000 euros investis dans les études sur la LGV, l’agglomération montalbanaise a déjà finalisé l’emplacement de la gare, réservant deux zones d’aménagement différé de 630 hectares à Bressols et Montauban pour constituer des réserves foncières et construire le boulevard urbain ouest qui devrait desservir la gare. « Nous évitons que la spéculation immobilière ne s’empare de cette zone où une gare multimodale verra le jour, à la vraie dimension d’une gare régionale pouvant accueillir plus d’un million de voyageurs », explique Brigitte Barèges qui souligne l’engagement de la ville dans la LGV depuis 2005. « Beaucoup d’habitants de Haute-Garonne et des départements voisins viendront prendre le train dans cette nouvelle gare, plus accessible pour eux au nord de Toulouse, un secteur très embouteillé. Nous croyons résolument au projet de la LGV », poursuit la maire de Montauban. L’agglomération travaille actuellement au raccordement du futur quartier de la gare au cœur de la ville, via une voie de contournement à l’ouest, et au grand territoire, via la création d’un nouvel échangeur sur l’A62.

Même sans LGV, le quartier d’affaires Matabiau a sa raison d’être

Le quartier d’affaires de Matabiau, c’est le grand projet de la nouvelle zone Toulouse Euro-SudOuest. Le 2 novembre, les travaux du nouveau parvis de la gare Matabiau ont commencé pour une durée de trois ans qui verra la construction de la Tour d’Occitanie, un gratte-ciel de 150 mètres de hauteur, et de nouveaux immeubles pour l’implantation des entreprises en 2022. Un ambitieux chantier qui a pourtant été lancé sur la promesse de l’arrivée en gare de la LGV. « Cela ne change rien », martèle Jean-Luc Moudenc. « Nous profitions de l’arrivée de la LGV pour faire une ambitieuse opération urbaine d’un quartier qui a vieilli mais cela peut aussi fonctionner sans TGV puisque la zone aura une attraction forte, clairement identifiée comme le quartier d’affaires. » Réaménagement du Pont Bayard et du parvis de la gare, nouvel axe piéton et flux de circulation, mise en valeur du canal du Midi, réaménagement des boulevards Sémard et Bonrepos, création de ramblas à Jean-Jaurès : c’est tout le quartier qui va changer de visage.

Julie Rimbert

Sur la photo : L’Occitanie Tower s’élevera près de la gare Matabiau… avec ou sans la LGV. Crédits : Toulouse Métropole.