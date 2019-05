LP Promotion met le cap sur Paris

LP Promotion saute le pas et ambitionne de s’imposer sur le marché parisien. « Nous comptons y développer des solutions d’habitat où le vivre ensemble tient une place prépondérante. Nous nous appuierons sur une agence située à Boulogne-Billancourt, avec une embauche prévisionnelle de vingt-cinq salariés », précise le directeur général, Pierre Aoun.

Pour gagner sa place dans la capitale, LP Promotion peut revendiquer son statut de seul promoteur régional figurant dans le top 20 national du secteur avec la livraison de près de 10.000 logements en vingt ans. Le groupe a acquis une réputation d’acteur engagé et mène au quotidien une politique de responsabilité sociale des entreprises (RSE) ambitieuse. Privilégiant la concertation avec les collectivités et les citoyens, il vient notamment d’être lauréat de l’appel à projets “Dessine-moi Toulouse”, lancé par la municipalité, en proposant un programme innovant de logements modulables dans le quartier Amouroux. Il participe également à un vaste projet de réaménagement du quartier du Moura à Bassens (Gironde), en proposant des résidences centrées sur le lien social et le mieux-vivre ensemble.

« Le promoteur doit être moteur du développement de la ville de demain. Nous avons mis en place

un service R&D qui place les innovations au service de la cité et s’interroge sur notre rôle de bâtisseur. De plus, LP Promotion innove au quotidien en collaborant avec de nombreuses start-up locales », ajoute Pierre Aoun. Le partenariat avec le TFC est l’une des preuves de cette implication sur le territoire. Tout comme les 3400 emplois générés par les chantiers du promoteur en 2018. Des initiatives reconnues par le label Engagé RSE (norme ISO 26000), témoin de l’engagement de LP Promotion qui vise un chiffre d’affaires prévisionnel record de 250 millions d’euros cette année.

