LP Promotion, partenaire des territoires

« Le rôle du promoteur n’est pas de bâtir pour bâtir. Nous construisons des logements de qualité pour ceux qui les habitent, qui ont du sens et qui sont en adéquation avec les politiques d’urbanisme », insiste Pierre Aoun, directeur général de LP Promotion. Cette philosophie, le promoteur toulousain l’applique depuis plus de vingt ans en se positionnant en partenaire unique et privilégié des collectivités. En tant qu’acteur impliqué, LP Promotion imagine ainsi l’habitat de demain, donne âme et vie à de nouveaux quartiers, et crée du lien entre les habitants.

Les projets menés actuellement illustrent cet état d’esprit. À l’image de la résidence étudiante Newton, 100 % connectée, qui ouvrira ses portes cette année dans le quartier Borderouge, d’une résidence services dédiée aux seniors dans la ZAC de Tucard à Saint-Orens-de-Gameville, ou d’un projet de renouvellement de quartier à Bassens, en périphérie bordelaise. Autant d’initiatives saluées par la profession. En 2017, la démarche de responsabilité sociétale du groupe toulousain a été récompensée par trois fois dans le cadre des Pyramides, un concours organisé par le Fédération des promoteurs immobiliers valorisant les meilleurs projets.

« C’est cette volonté de créer un habitat de qualité et de coller aux attentes des partenaires qui nous permet de nous positionner en leader de l’immobilier résidentiel dans le grand sud-ouest », conclut Pierre Aoun. Ayant livré 8200 logements en plus de vingt ans, LP Promotion a enregistré un nouvel exercice record l’an dernier avec un chiffre d’affaires de 190 millions d’euros. Une réussite que le promoteur partage là encore avec son territoire, en soutenant nombre d’acteurs associatifs, culturels et sportifs.