Désormais à partir de vendredi 10 novembre, il sera possible de téléphoner et de naviguer sur le Web depuis son mobile lorsqu’on voyagera dans le métro. Le dispositif 4G qui a été financé par les quatre opérateurs (Free, Orange, Bouygues et SFR) et Toulouse Métropole à hauteur de 10 millions d’euros entre en service le 10 novembre après un an de travaux.

L’inauguration de l’installation, une première en France selon la Métropole et Tisséo, se fera en présence d’Elisabeth Borne, la ministre des transports. Cette dernière sera à Toulouse toute la journée : elle visitera les installations d’EasyMile, puis aura une réunion de travail avec Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, Carole Delga, présidente de la région Occitanie et Georges Méric, président du Conseil départemental de Haute-Garonne. Le projet de la LGV, entre Bordeaux et Toulouse devrait quelque peu occuper les échanges…