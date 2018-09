La Banque Populaire Occitane, au coeur de son territoire

Cette saison encore, la Banque Populaire Occitane a symbolisé sa forte implication sur le territoire en accompagnant la tournée So TFC. Partenaire historique des Violets, le groupe bancaire a souhaité, dès le début, devenir le moteur de cette initiative visant à rapprocher le TFC du football amateur local. Il mobilise ainsi son réseau et fédère nombre d’acteurs lors de chaque étape, dont ce soir à l’occasion du point d’orgue qu’est la Fête des clubs. « Nous partageons avec le TFC une même réalité régionale, avec une même acuité pour les problématiques sociétales et citoyennes », précise Philippe Alary, directeur de réseau entreprises de la Banque Populaire Occitane.

Cette « action volontariste » confirme la philosophie de la Banque Populaire Occitane, partenaire de nombreuses initiatives tout autant qu’opérateur financier. « Acteur économique par essence, la banque est également un acteur sociétal à part entière. Notre implication territoriale dépasse le cadre strict de notre coeur de métier », confirme Philippe Alary. Preuve de cet engagement de proximité – conforté par un réseau de 213 agences en région –, outre les particuliers, professionnels et collectivités, le groupe compte nombre d’acteurs associatifs parmi ses 570.000 clients.

Un état d’esprit résolument solidaire qui s’inscrit dans la droite ligne des services proposés par la Banque Populaire Occitane. En accompagnant une entreprise régionale sur deux et en se positionnant en premier partenaire financier de la création ou de la reprise d’entreprise, le groupe bancaire est l’un des « moteurs » de l’économie du territoire. À l’image de son rôle dans la tournée So TFC…