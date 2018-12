Gilets jaunes : 300.000 euros débloqués pour aider les entreprises

Dans le cadre du mouvement de contestation des gilets jaunes, la CCI de Toulouse Haute-Garonne a voté à l’unanimité, au cours de son assemblée générale du 14 décembre, la constitution d’un fonds de solidarité doté de 300.000 euros en première urgence aux entreprises sinistrées. Cette aide à la trésorerie, remboursable, attribuée après examen des dossiers, est destinée à satisfaire toutes les dépenses immédiates nécessaires à la poursuite ou reprise de l’activité. Le montant de l’aide est de 3000 euros par entreprise. Seules les PME indépendantes haut-garonnaises commerciales, industrielles et de services immatriculées au RCS, sinistrées pourront en bénéficier.

Depuis une semaine, un guichet unique constitué avec la Chambre des métiers et de l’artisanat a été mis en place pour les commerçants et artisans victimes de violences. Les deux chambres peuvent être contactées sur un numéro commun (tel : 05 61 33 66 50) et sur un courriel commun (celluledecrise@toulouse.cci.fr).