La huitième nuit de l’orientation pour les collégiens, lycéens et étudiants organisée par la CCI de Toulouse aura lieu le 6 février. L’événement permettra à tous les collégiens, lycéens et étudiants de mieux appréhender le monde de l’entreprise, de découvrir près de 150 métiers et de rencontrer des professionnels de l’entreprise et de l’orientation afin de construire leur projet d’avenir.

Au programme : quiz d’orientation, démonstrations des métiers du transport et de la logistique, de la construction, et du numérique à travers notamment des démonstrations de réalité virtuelle et augmentée, d’imprimante 3D, de robots, etc.

Les visiteurs pourront bénéficier d’entretiens individuels avec des conseillers d’information et d’orientation et, véritable valeur ajoutée de l’événement, un « speed-dating des métiers » géant avec de nombreux professionnels mobilisés pour l’occasion. Pour la CCI Toulouse Haute-Garonne, cet événement s’inscrit dans un ensemble d’actions visant à toujours plus rapprocher les jeunes du monde de l’entreprise. Huit espaces sont proposés : « Accueil », « Démonstration des Métiers », « Multimédia », « Orient ’Express » avec un espace Parcoursup-Post bac, « Onisep », « Speed-Dating des Métiers » 1 & 2, « Métiers et Partenaires ».

Le 6 février de 14h à 20h au Palais consulaire 2 rue d’Alsace-Lorraine à Toulouse. Entrée libre et gratuite, Informations : www.toulouse.cci.fr