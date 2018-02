La CCI et les universités d’Occitanie s’associent pour promouvoir l’entrepreneuriat étudiant

Développer et promouvoir l’entrepreneuriat étudiant. Tel est l’objectif de la convention signée jeudi par la Chambre de commerce et d’industrie de Région avec l’Université de Toulouse et les communautés d’universités et d’établissement de Languedoc-Roussillon. « Aujourd’hui il y a une volonté de la part des étudiants de créer leur entreprise et les CCI ont un rôle à jouer dans ce mouvement », explique enthousiaste Alain Di Crescenzo le président de la CCI de région Occitanie au moment de parapher le document. En 2017, sur les 55.000 entreprises créées en Occitanie, 3300 l’ont été par des étudiants alors qu’il n’étaient que 923 en 2014.

Encadrés au sein du dispositif Pépite Ecrin, ils bénéficient de formations dans le cadre de leur cursus étudiant sur les études de marché, l’élaboration d’un business plans et la recherche de capitaux permanents. La convention signée avec la CCI prévoit qu’un chef d’entreprise du réseau endosse le rôle de tuteur. « Sans cette formation je pense que je n’aurais jamais crée ma boite », explique Mathieu Sudres, ancien étudiant à l’école d’architecture de Toulouse et à l’origine de Quaternion qui propose depuis janvier 2016 la commercialisation de structures en bois pour des événementiels.

Transition écologique et la transformation numérique

Avec les soutiens de Sandrine Bouche (Conseillère en création d’entreprises innovantes CCI) et Luc Larnaudie (Scalene architectes), Mathieu Sudres a pu bénéficier durant deux ans de conseils afin de mettre en place les volets économiques et financiers de l’entreprise. « En tant qu’étudiant on s’aperçoit que nous sommes dépourvus de culture entrepreneuriale », ajoute Mathieu Sudres. Cheville ouvrière de ce dispositif d’accompagnement, Christian Desmoulins le président d’Actia, estime que les futures créations d’entreprises par les étudiants auront lieu dans les secteurs de la « transition écologique et la transformation numérique ».

« Nous souhaitons doubler le nombre d’étudiants entrepreneurs en 2018 et espérons multiplier leur nombre par cinq d’ici 2023 », précisent Gilles Halbout et Philippe Raimbault, respectivement présidents de la Comue (LR) et de l’Université de Toulouse (Midi-Pyrénées). D’ici à 2021, l’objectif fixé est de former 1600 étudiants par an ce qui devrait déboucher sur 400 à 800 créations d’entreprises effectives. Les partenaires espèrent que cinq ans après leur création, 75% d’entre elles survivent.

Philippe Font

Sur la photo : Mathieu Sudres, fondateur de la société Quaternion, témoigne de son parcours au côté de Gilles Halbout, Alain Di Crescenzo et Philippe Raimbault. Crédits : David Bécus – CCI Occitanie.