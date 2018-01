Dans l’écosystème numérique actuel, les clients finaux s’expriment et recherchent des informations sur les produits des entreprises. Il devient donc impératif pour ces mêmes entreprises d’assurer la fiabilité de leurs fiches produits en ligne, et d’intégrer à leur fichier clients les avis des internautes issus du web et des réseaux sociaux.

C’est dans ce contexte que la Chambre de Commerce et d’Industrie de Toulouse organise une conférence sur le thème « Vos produits, vos clients, deux leviers business à l’heure du numérique » le jeudi 18 janvier 2018 de 8h30 à 10h30.

La conférence sera animée par Jacques Digout, professeur et directeur de la formation continue à la Toulouse Business School (TBS), Laurent Lacaze, président du groupe de travail sur la transformation numérique de Digital Place et dirigeant de la société Smile ainsi que Catherine Tillous, co-présidente du même groupe de travail chez Digital Place et dirigeante de la société Makina Corpus.

Le programme de l’intervention tournera autour de trois axes : le fichier client et l’intégration des avis des internautes, la fiabilité des fiches produits et l’analyse et l’impact des retours clients.



Le jeudi 18 janvier de 8h30 à 10h30 à la CCI de Toulouse 2 rue d’Alsace-Lorraine à Toulouse. Pour s’inscrire cliquez sur le lien