La Cartoucherie de Toulouse lance un appel à projet pour remplir sa Halle gourmande

Dix huit mois avant l’ouverture des restaurants des Halles de la Cartoucherie, le collectif Cosmopolis lance un appel à projets afin de transformer les anciens ateliers de fabrication de cartouches centenaires en un espace de gastronomie avec la halle gourmande, mais également en un lieu de culture, de sport et de travail.

Cet ensemble de 3000 m², qui sera le premier espace dans lequel on pénétrera en arrivant de l’avenue de Grande Bretagne, est inspiré de food-courts emblématiques tel le Time Out Market de Lisbonne. Il sera selon Thierry Monassier, co-fondateur de Cosmopolis et chef d’orchestre du projet « un lieu de restauration accessible à tous les budgets, privilégiant une nourriture à base de produits frais, issus de circuits courts, travaillée qualitativement par des restaurateurs locaux ».

Les restaurateurs, jeunes chefs, précurseurs gastronomiques ou simples amoureux de la cuisine sont invités à présenter leur candidature. Un jury sélectionnera ensuite les meilleurs projets pour l’attribution des espaces.

Les dossiers de candidature sont à télécharger sur le site Internet www.halles-cartoucherie.fr. Les réponses sont attendues avant le 25 mai 2019.