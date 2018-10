C’est chez l’éditeur de logiciels Septeo à Lattes que la présidente de la région Occitanie Carole Delga et la conseillère Marie-Thérèse Mercier ont présenté le 3 octobre la future « Cité de l’Economie et des Métiers de demain » de Montpellier. « Nous connaissons déjà la révolution numérique, mais une transformation encore plus importante est à venir », a souligné Carole Delga, qui évoque l’impact de l’intelligence artificielle, l’industrie 4.0, la data driven company et le management de l’entreprise en réseau.

« Nous devons anticiper pour ne pas subir. La Cité de l’Economie et des Métiers de demain sera un espace de prospective, d’innovation et d’expérimentation, pour accompagner les mutations, aider les entreprises à gagner en compétitivité, en imaginant et créant ici les emplois de demain. 80% des postes de 2035 n’existent pas encore aujourd’hui », détaille Carole Delga. La région a discuté depuis mai 2018 avec un comité de pilotage stratégique d’une vingtaine de responsables de grands groupes (Dell, In Vivo, Quadran, EDF, IBM, Horiba, Orange, BRL, BPCE…), PME innovantes (Kaliop, Vogo, Zendesk, Quantum Chirurgical…), l’université de Montpellier, Leader Occitanie et l’UIMM.

Puis une consultation en ligne estivale a suscité 800 contributions. Au final, la collectivité a bâti sa « Cité de l’Economie et des Métiers de demain » sur quatre piliers : un centre de réflexion qui sera un « laboratoire public de la transformation du travail », une Cité de l’Orientation, un espace professionnel, et l’accompagnement personnalisé des entreprises par les équipes de l’agence Ad’Occ.

L’espace professionnel - qualifié de « Villa Médicis des métiers de demain » - accueillera des projets innovants en résidences temporaires, des ateliers, concours, conférences…

La Cité de l’orientation s’adressera elle aux jeunes et aux salariés, pour les informer sur les nouveaux métiers, via des expositions pédagogiques, un show-room, des forums stages et emploi… Reste à connaître le lieu d’implantation - sur environ 3000 m² - à Montpellier. « Nous sommes aujourd’hui en cours de négociation », précise Carole Delga. La région annonce en tous les cas une ouverture « au printemps 2019 » et organise dès le 5 novembre un forum sur les métiers de demain sur son site de l’Espace Capdeville à Odysseum.

Sylvie Brouillet

Sur la photo : Carole Delga et Marie-Thérèse Mercier ont présenté la future « Cité de l’Economie et des Métiers de demain » de Montpellier. Crédits : S.B - ToulÉco.