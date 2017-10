Le 15 octobre, la Cité de l’Espace fêtera ses vingt ans en présence de Thomas Pesquet, astronaute français de l’ESA, qui témoignera de sa mission spatiale.

Pour cet événement qui se déroulera de 14h à 20h, La Cité de l’espace a imaginé des rencontres croisées entre Thomas Pesquet et de nombreux invités prestigieux : astronautes du monde entier, dont Claudie Haigneré, Michel Tognini et des astronautes de plusieurs continents, chercheurs, sportifs, Catherine Maunoury, championne du monde de voltige aérienne, Zéba Traoré, préparateur physique du Stade Toulousain, aventuriers, artistes. Ils témoigneront tous de leur passion pour le ciel, l’espace, les défis et l’exploration

L’ensemble des expositions, des jardins et des salles de spectacle seront accessibles, notamment l’exposition temporaire Astronautes. Des dizaines d’ateliers, de spectacles et de rendez-vous seront organisés pour l’occasion. Les associations et lieux de culture scientifique qui collaborent régulièrement avec la Cité de l’espace seront aussi là pour rencontrer le public et lui faire partager le goût de l’expérience scientifique. La journée se clôturera par un spectacle inédit autour de la fusée Ariane 5.

Pour cette journée il est recommandé de s’inscrire sur www.cite-espace.com

Le 15 octobre à la Cité de l’Espace de 14h à 20h