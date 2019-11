La Factory, artisan du changement

Gouverner, c’est prévoir. Mais à l’heure de la révolution digitale, l’exercice devient de plus en plus compliqué. C’est pour permettre à des dirigeants d’entreprises, TPE, PME et grands comptes, de s’inspirer des messages de leurs pairs que Futurapolis a initié La Factory. Ce rendez-vous de conférences, d’inspiration et de témoignages d’une durée de quatre-vingt-dix minutes, doivent permettre aux décideurs de changer leur regard sur la transformation numérique. La deuxième édition de ce rendez-vous accueille ainsi en son sein des patrons inspirés et inspirants.

Ainsi, sont attendus plusieurs invités à commencer par Philippe Delmas, ancien dirigeant d’Airbus et auteur du livre Un pouvoir implacable et doux – La Tech ou l’efficacité pour seule valeur et Boris Lecoeur, responsable commercial « Digital Native » chez Amazon Web Services (photos). Il a été le premier à rejoindre le bureau d’AWS en France pour supporter l’adoption rapide du cloud par les grandes entreprises, les start-up et les organisations publiques. À ses côtés, interviendra également le président de la CCI Occitanie Alain Di Crescenzo. Président de l’équipementier électronique IGE-XAO, il connaît également l’expérience des grands comptes depuis le rachat de son entreprise par le groupe Schneider Electric.

Sont aussi attendus le fondateur et président d’ITrust Jean-Nicolas Piotrowski, Ludovic Favarette, directeur gouvernance et démocratisation de la data au sein du groupe BPCE ou encore Marion Hoaeau, chief digital officer chez Eiffage Construction. Nouveaux enjeux RH La Factory propose de profiter de l’expertise de chefs d’entreprises et d’experts qui font autorité dans leurs secteurs. Mais les technologies, seules, ne sont rien.

« Dans l’ère numérique, l’humain est central. C’est pourquoi, à la Factory, il est aussi question de gouvernance, de conduite du changement, des nouveaux enjeux RH, de formation et d’une évolution majeure de l’économie : le travail collaboratif », explique Étienne Gernelle, directeur de la rédaction du Point. Ce rendez-vous veut être utile aux dirigeants d’entreprises, et les aider à mieux appréhender les enjeux et les outils de la transformation numérique. Au total, une mission colossale. À noter qu’un concert clôturera cette session spéciale business to business. Sur scène, Aliénor Delaporte et le groupe Yuma Guma mêleront musique et création vidéo en live.

Crédits : DR.