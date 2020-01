La French Tech Toulouse lance son programme d’adhésion

La French Tech Toulouse, désormais dirigée par Alexis Janicot, épaulé par un board composé de neuf entrepreneures et entrepreneurs, lance une campagne d’adhésion auprès des entreprises.

Il s’agit pour French Tech Toulouse de boucler son budget, estimé à 200.000 euros par an. L’État finance à hauteur de 55.000 euros et la Métropole et la Région devraient financer au même niveau. Concernant les cotisations, « nous avons reçu 300 manifestations d’intérêt de la part de start-up et entreprises qui pourraient adhérer », précise Sandrine Jullien-Rouquié, présidente de French Tech Toulouse.

L’adhésion pour les start-up varie de 50 à 200 euros selon le chiffre d’affaires. Le tarif est de 1000 euros pour les catalyseurs et PME et de 5000 euros pour les ETI et grands groupes.