La Jeune Chambre Economique de Toulouse organise pour la troisième fois son Festival Made In 31. A cette occasion, dix-huit start-up spécialisées dans la réalité augmentée, les services à la personne ou encore l’habitat, pourront faire tester leurs produits au grand public, le samedi 15 juin 2019, à travers des animations, des expositions et des tables rondes.

A l’issue de cette journée, plusieurs trophées seront attribués : prix de la solidarité et de la citoyenneté, prix de l’innovation et prix du public. Le Festival Made In 31 vise à valoriser les entreprises innovantes de la Haute-Garonne, en les faisant connaître au grand public.

Festival Made In 31 le samedi 15 juin 2019 de 10h à 18h au Quai des Savoirs.