La Mochila : une invitation au voyage durable et solidaire

Immersion au cœur d’un village Arhuaco dans la province de Santa Marta en Colombie, visite des marchés aux fruits de Bogotà, découverte des baleines dans les eaux turquoises bordant l’île de Gorgona…

Sur la plateforme La Mochila, chacun devient son propre agent de voyage. « Notre site fait appel aux technologies d’intelligence artificielle pour croiser les préférences de l’internaute avec ses données de navigation web et sociales. Les résultats ainsi obtenus suggèrent des prestations ciblées à la carte, ou des itinéraires préétablis qu’il peut personnaliser », explique Laurent Viallon, Président de La Mochila.

Le futur voyageur peut obtenir un devis et finaliser sa réservation en ligne. Le site lui permet également de partager son aventure avec ses proches ou encore de bénéficier d’une assistance 24h/7j avant, pendant ou après son séjour.

Des valeurs d’ouverture et de partage

Titulaire des labels ATD (“Acteurs du Tourisme Durable”) et ATR (“Agir pour le Tourisme Responsable”), La Mochila entend bien apporter sa contribution dans la transition vers un tourisme durable et solidaire, porteur de valeurs d’ouverture et de partage. « Cet engagement passe par une sélection rigoureuse de nos partenaires locaux et par une sensibilisation des voyageurs aux problématiques environnementales, au respect des cultures et des traditions des lieux visités », souligne Laurent Viallon.

Principalement active en Colombie pour l’instant, où elle fédère une cinquantaine de partenaires locaux, l’e-agence de voyage souhaite à terme développer ses prestations au Costa Rica, au Panama et au Sri Lanka. Selon son fondateur, plus d’un millier de “Mochileros” se sont déjà immergés dans une expérience La Mochila, en créant leur propre aventure ou en suivant la page Facebook.

Chantal Delsouc, MID e-news

Sur la photo : Laurent Viallon, fondateur et Président de La Mochila, sur la « Startup Avenue » de la Mêlée Numérique 2017.