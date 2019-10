La Nocturne Éco, événement business au cœur du marché Victor Hugo

C’était il y a quatre ans. L’agence de communication PGO rentre dans son portefeuille de clients une véritable institution toulousaine : le marché Victor Hugo. Création de réseaux sociaux, stratégie presse et relations publiques, mise en valeur des commerçants… « Nous avons mis en place une stratégie globale, dont l’aspect le plus visible a été la création des Nocturnes Victor Hugo. L’objectif était de régénérer la clientèle du marché, historique certes, mais vieillissante » , indique le fondateur de l’agence Pierres Guarrigues. Et le concept fait mouche, les Nocturnes attirant un public dense, composé en grande partie de jeunes actifs.

Entre salon et soirée événementielle

Avec la Nocturne Éco, qui fêtera le 24 octobre prochain sa troisième édition, ce n’est pas le grand public mais les chefs d’entreprises qui sont conviés au marché. « L’idée est de se faire rencontrer chefs d’entreprises et artisans, dans un événement qui se situe entre le salon professionnel et la soirée événementielle. On passe de loge en loge comme dans un salon, ce qui favorise l’échange, et on peut y faire des rencontres de prospects, inviter des clients ou des salariés, comme dans une soirée plus classique », explique Pierre Garrigues.

À ce jour plus de 600 personnes sont inscrites, représentant plus de 250 entreprises de toute taille. Avec un ticket d’entrée à 69 euros par personne (dont deux euros reversés à VNF pour le Canal du midi), PGO est à l’équilibre financièrement avec cet événement. « C’est surtout pour nous une opération de notoriété », assume le fondateur de PGO, qui met en avant l’aspect inédit de cet événement : « Une soirée business dans un marché traditionnel, c’est peu commun, et ce lieu nous différencie des autres événements business classiques. Tout le monde a une histoire avec le marché Victor Hugo, et que l’on soit patron ou salarié, on desserre un peu la cravate en arrivant ».

À noter que la modernisation du marché Victor Hugo n’est pas terminée puisqu’une cuisine pédagogique doit y prendre place début 2020 afin de prodiguer aux enfants et adultes des cours de cuisine. Un site internet pour faire ses courses et être livré à domicile avec les produits du marché sera aussi lancé en janvier prochain.

Sophie Arutunian

Sur la photo : l’edition 2018 de la Nocturne Éco avait connu une forte fréquentation. Crédits : Mona Ma - PGO