La quinzième édition de la Nuit européenne des chercheurs se déroulera vendredi 27 septembre. Cette plongée nocturne dans le monde de la recherche prendra place à Toulouse au Quai des Savoirs, au Muséum de Toulouse et à l’Université fédérale de Toulouse, ainsi qu’à Albi, au musée Toulouse-Lautrec. Objectif : rencontrer 220 chercheurs et chercheuses de toutes les disciplines, découvrir leurs travaux et les différentes facettes de leurs métiers.

Au programme : des énigmes de sciences, un speed-searching, des conférences, des installations et des performances art & science, mais aussi un espace Fab Lab, une grande expérience participative qui se déroulera en temps réel partout en France, un plateau radio en direct sur Campus FM, et enfin une table-ronde sur le thème de l’intelligence artificielle et d’autres surprises …

Le vendredi 27 septembre de 19 heures à minuit. Entrée libre et gratuite, restauration sur place.

Plus d’infos sur le site des organisateurs