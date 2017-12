Toulouse. Comment Chouette Cards transforme ses clients en prescripteurs

Son crédo, c’est de créer un lien avec une famille et d’avoir des clients satisfaits. Née en 2013 de la rencontre entre François Rivalan, spécialiste du conseil en digital, et Jean-Paul Crenn, expert en e-commerce, la société toulousaine Chouette Cards propose la création de faire-part (naissance, baptême, anniversaire), en donnant vie aux idées de ses clients. Une approche originale et engagée pour tirer son épingle du jeu dans un secteur fortement concurrentiel.

Chouette Cards assure aller plus loin que la simple réalisation de faire-part personnalisables puisque l’entreprise implique ses clients dans la création. « Nous proposons que les gens soient heureux de réaliser leur faire-part personnalisables, avec pour objectif la satisfaction totale de nos clients », explique Jean-Paul Crenn. « Si la photo choisie ne rend pas bien à l’impression, nous la rééditons sans frais supplémentaires. Nous tissons une relation particulière avec eux pour qu’ils soient satisfaits et deviennent ensuite nos meilleurs vendeurs en parlant de nos produits sur les réseaux sociaux ou par le bouche-à-oreille ».

Les clientes créatrices récompensées

Pour impliquer ses clientes dans la communauté Chouette Cards, la PME toulousaine, comptant quatre salariés, leur permet de proposer une idée de création pour un faire-part. Si celle-ci obtient plus de 100 likes sur Facebook ou Instagram, l’idée part en création pour être publié sur le catalogue. A partir de 100 commandes, Chouette Cards reverse alors 1000 euros à sa cliente créatrice. « Nous ne voulons pas nous différencier des concurrents mais juste avoir un autre point de vue », détaille Jean-Paul Crenn. « On veut que notre client trouve le prochain client en proposant une bonne idée. Loin des grands groupes qui veulent juste vendre leur faire-part, nous essayons de bâtir un modèle économique pour répondre aux besoins autour d’une grossesse et des premières années de bébé ».

Toujours en recherche de nouveaux marchés, l’entreprise veut travailler avec des personnes pouvant avoir une offre complémentaire à la sienne. « On veut trouver des gens qui ont envie d’expérimenter des choses, pas juste de partager des clients mais un centre d’intérêt », projette le patron de Chouette Cards. « Nous ne proposons pas la même chose que des grands groupes, principalement des imprimeurs. Pour avoir une masse suffisante de clients, nous avons besoin de davantage d’offres ». Depuis sa création, la société compte environ 100.000 clients.

Julie Rimbert

Sur la photo : François Rivalan et Jean-Paul Crenn, les deux co-fondateurs de Chouette Cards. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco.