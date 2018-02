Dans le cadre de ses premières Matinées de la digitalisation, Siemens organise des petits-déjeuners business dans toute la France sur les grandes thématiques de l’industrie de demain (ingénierie, simulation et virtualisation, cybersécurité, Big Data…).

Quatre rendez-vous seront organisés à Toulouse les 8 et 15 février, 8 mars et 21 juin.

Ces rencontres seront l’occasion d’échanger avec les experts sur les dernières évolutions technologiques du secteur et les problématiques rencontrées par les industriels. À cette occasion Siemens présentera différentes solutions, solution Cloud MindSphere et ses applications, produits en relation avec la cybersécurité, etc.

Matinées de la Digitalisation Siemens Toulouse les 8 et 15 février, 8 mars et 21 juin. À partir de 8h30. Lieu : Holiday INN Airport à Blagnac.