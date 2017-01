La région Occitanie et Bpifrance lancent deux nouveaux outils de financement

Il y a le prêt de développement territorial « Occitanie Trésorerie - BTP » qui s’adresse aux entreprises du BTP. Et il y a le Fiso, le fonds d’innovation sociale Occitanie, destiné aux projets socialement innovants. Ces deux dispositifs sont nées de la volonté de la Région et de Bpifrance d’aider les TPE et PME confrontées à des difficultés de trésorerie.

Pour le premier, ces prêts à taux bonifiés sont compris entre 10.000 et 50.000 euros. Ils bénéficient d’un différé de remboursement. Expérimenté dans l’ex-Languedoc-Roussillon, le dispositif est étendu sur l’ensemble de la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et voit sa capacité d’intervention renforcée pour atteindre 3,5 millions d’euros. Une centaine d’entreprises devraient en bénéficier dès 2017.

Enfin, le Fiso prend la forme d’avances remboursables ou de prêts à taux zéro pour l’innovation (montant minimum de 30.000 euros). Il peut soutenir un produit socialement innovant de sa phase de test à sa première mise sur le marché. Doté d’une capacité financière de 2,3 millions d’euros, ce nouveau fonds a déjà permis de financer onze projets depuis la fin 2015. Une vingtaine de nouvelles initiatives devraient être soutenues en 2017.