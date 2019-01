La Région débloque une enveloppe de 3 millions d’euros pour les commerces des centre-villes d’Occitanie

La Région Occitanie a débloqué un fonds exceptionnel de 3 millions d’euros afin d’aider les commerçants, artisans et entreprises des centres-villes de la région impactés par les violences suite aux manifestations des gilets jaunes, et compenser ainsi les pertes provoquées par les dégradations.

Les villes de Toulouse, Montpellier, Perpignan et Nîmes sont concernées. Une enveloppe d’1 million d’euros est mobilisée pour les commerçants et artisans situés dans les centres-villes impactés. Les entreprises du commerce de détail et les entreprises artisanales de 1 à 10 salariés pourront ainsi recevoir une aide régionale correspondant à 50% des travaux de réparation et de remise en état avec un plafond de 8000 euros sous réserve de la fourniture de la déclaration de sinistre.

Un fonds d’urgence régional d’1 million d’euros délivrant des prêts à taux 0% pouvant aller jusqu’à 10.000 euros a également été débloqué afin de soutenir la trésorerie des entreprises et leur permettre de faire face aux dépenses courantes malgré une baisse de leur chiffre d’affaires.

Par ailleurs, au regard du contexte national, le conseil régional exhorte le réseau bancaire à jouer pleinement son rôle. La Région va ainsi abonder pour 1 million d’euros au Fonds régional de garantie géré par Bpifrance. La Fédération régionale des banques pourra dès lors se retourner vers l’Etat et la Région pour que leurs prêts de trésorerie soient garantis par ce Fonds régional.