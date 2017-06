La Région débute la consultation pour le parlement montagne

La Région lance le 26 juin une concertation citoyenne pour son futur Parlement de la montagne. Cette consultation, qui va durer jusqu’au 26 juillet, débouchera sur la création d’un Parlement de la montagne et l’élaboration d’un Plan montagne.

Le Parlement regroupera l’ensemble des acteurs publics, privés et associatifs concernés et aura pour vocation d’identifier les actions prioritaires à mettre en œuvre dans les vingt à trente ans à venir. Il devra aussi construire le futur Plan montagne à l’échelle régionale. Plus de la moitié de la surface d’Occitanie relève de la montagne, et un habitant sur cinq vit en montagne ou dans un piémont.

Afin de conduire ce projet au plus près des besoins des territoires de montagne, la Région organise une série de rencontres publiques, dont la première se tiendra le 26 juin à Aspet à 18 heures. Les autres se dérouleront à St-Amans-Soult (28/06), Florac (1/07), Villefranche-de-Conflent (3/07), Marcilac-Vallon (4/07), Tarbes (5/07) et Ax-les-Thermes (6/07).