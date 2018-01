Nadia Pellefigue et Kamel Chibli, vice-présidents de la Région Occitanie et Jean-François Soucasse, président délégué du Toulouse Football Club, réceptionneront et testeront ce lundi 15 janvier des machines « Goleador Training ».

Ces dernières développées par Goleador, une start-up perpignanaise, sont dédiées à l’entraînement des sportifs de haut-niveau. Ces machines à centrer simulent avec précision la frappe d’un joueur propulsant un ballon à plus de quarante-cinq mètres.

La Région Occitanie a participé à l’acquisition de deux machines à centrer, à hauteur de 40.000 euros destinées au Toulouse Football Club et au Montpellier Hérault Sport Club.