Pour la quatrième édition de l’Innovation IT Day, DigitalPlace a placé la transformation numérique des entreprises et des organisations au cœur de l’évènement. Des spécialistes internationaux de la question interviendront au cours de la manifestation, le 29 juin prochain. Cette année, cette thématique phare sera déclinée autour de l’économie de la donnée, de l’Internet des objets, de la robotique, de l’intelligence artificielle, du véhicule autonome et des usages numériques.



Jean-Gabriel Ganascia et le professeur Bertrand Meyer, concepteur du langage orienté objet Eifeel, interviendront lors de la conférence de clôture de l’événement « Intelligence Artificielle & ses applications en santé et à la singularité technologique ». Comme lors des années précédentes, l’Innovation IT Day se déclinera avec un Village de l’Innovation, des sessions de pitchs entreprises pour présenter leurs innovations, des tables rondes d’experts, des présentations de thèses et de recherche et des rendez-vous entre professionnels.

Le jeudi 29 juin à partir de 9h au centre de congrès Diagora Labège. Informations et inscriptions sur le site des organisateurs