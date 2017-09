Toulouse. La clinique Rive Gauche investit 23 millions d’euros dans un nouveau bâtiment

La clinique Rive-Gauche, née du regroupement des deux établissements Sarrus-Teinturiers et Saint-Nicolas, a inauguré il y a quelques jours son extension. Cet agrandissement permet à la clinique de conforter ses positions en centre-ville. Le nouveau bâtiment dont la construction a coûté 23 millions d’euros s’étend sur 9000 m² et va permettre de développer et optimiser l’offre de soins et de services pour la chirurgie ambulatoire notamment.

Dix nouveaux blocs opératoires entièrement neufs et dotés de matériel de pointe ont été livrés aux équipes médicales, tandis qu’un deuxième IRM a été installé. Selon le directeur de l’établissement, Gérard Reysseguier, l’objectif de la clinique Rive Gauche est de devenir la référence en la matière sur les pôles néonatologie, chirurgie vasculaire, ORL, chirurgie pédiatrique ou digestive.