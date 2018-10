La compagnie Lufthansa confirme la commande de nouveaux A321neo

La compagnie allemande Lufthansa a converti en commande ferme vingt-sept appareils Airbus A321 neo sur la commande initiale de trente-neuf appareils . Le conseil de surveillance de la société a également signé un contrat portant sur vingt-quatre A320 neo et trois A321 neo supplémentaires. Dix de ces avions seront exploités par la compagnie Swiss de Lufthansa Group.

Avec cet accord, la Lufthansa porte à 149 exemplaires le nombre d’avions de la famille A320 neo et A321 neo. Elle est la compagnie qui fait voler le plus grand nombre d’avions de la famille A320 dans le monde. Ils sont dotés de réacteurs nouvelle génération et des sharklets qui permettent de réaliser une économie de carburant d’au moins 15%. Avec l’amélioration de la technologie, cette économie devrait être portée à 20% d’ici 2020. Avec 6100 commandes émanant de 100 clients, la famille A320 neo a conquis 60% de parts de marché.