Occitanie. La filière aérospatiale en croissance, les sous-traitants sous tension

Sous l’effet des hausses de cadences d’Airbus, c’est toute la filière aéronautique du grand Sud-Ouest ( ex Midi-Pyrénées et ex Aquitaine) qui est en ébullition. Selon la dernière étude de l’Insee, publiée jeudi 23 février, qui passe à la loupe l’activité aéronautique et spatiale pour l’année 2015, le marché est pourvoyeur d’emplois. Puisque 130.000 personnes travaillent dans l’une des 1100 entreprises de l’aérospatiale, ce qui représente 10% de l’effectif salarié régional.

Et c’est la construction, la fabrication d’équipements électriques et électroniques ainsi que la métallurgie qui tirent le secteur vers le haut, avec 85.000 emplois, soit 30% de l’activité industrielle régionale.

Sans surprise, Toulouse concentre à elle seule 65% des salariés. Bordeaux se place en seconde position avec 14% de l’emploi (activités militaires, hélicoptéristes et de maintenance). D’autres villes sont aussi dynamisées par le secteur telles que Tarbes-Lourdes avec Tarmac et Daher-Socata, ou encore Figeac avec Figeac Aéro et Ratier Figeac.

Retards de livraison probables

Cependant, ces bons résultats pèsent sur la supply chain aéronautique, c’est à dire les sous-traitants, fournisseurs et prestataires de services. Celle-ci s’approche du niveau de saturation des moyens de production. « Après deux années de croissance modérée, la chaîne d’approvisionnement retrouve son dynamisme en 2015 : 3000 emplois ont été créés en 2015 (+3,6%) et son chiffre d’affaires a progressé de 8% pour générer 11,5 milliards d’euros », affirme Guilhem Camon, chargé d’étude à l’Insee.

Or, prévient Agnès Paillard, présidente du pôle de compétitivité Aerospace

Valley « il y a quand même un enjeu de saturation. Nous sommes avec des fournisseurs qui sont aux limites de leurs capacités ».

Car, pour faire face aux carnets de commandes garnis, la supply chain tourne à plein régime. Depuis 2015, la chaîne de production se tend, avec un taux d’utilisation de sa capacité de production à 86 %. Celui-ci monte même à 91 % pour les entreprises de plus de 250 salariés, note l’Insee. « S’ils ne font pas des d’efforts dans l’organisation, dans l’amélioration de leurs performances internes, ils peuvent être sujets à des aléas de livraisons », prévient Agnès Paillard.

Audrey Sommazi



Sur la photo : La chaîne des sous-traitants d’Airbus va devoir investir dans l’outil de production pour faire face à la hausse des cadences. Photo Rémy Gabalda - ToulÉco