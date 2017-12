« La fondation Air France accompagne plusieurs projets en Occitanie »

Cécile Vic, quelles sont les actions de la fondation Air France ?

La Fondation Air France finance des associations qui œuvre en faveur des enfants malades, handicapés ou en difficulté. Toutes les actions sont faites en faveur de l’éducation, les loisirs ou le sport pour les enfants. Nous finançons de nombreux projets. Par exemple, nous aidons les enfants en situation de rue. La fondation est présente partout en France. Elle officie également dans les zones et les pays où Air France est présente avec ses destinations.

Quelles sont les actions en France et plus précisément en Occitanie ?

Nous avons engagé des prises de contact avec les acteurs sociaux de la ville de Montpellier. Cela a abouti cette année au financement de six projets à Montpellier, pour un montant d’aide de près de 100.000 euros. Cela a servi notamment pour les enfants malades au CHU de Montpellier.

Ces projets ont été financés en juillet et nous attendons un retour à mi-parcours. Une fois fait, nous finançons les 50% restants. Puis, la mission est évaluée et suivie et au fur et à mesure. En global, nous finançons entre 80 et 100 projets par an pour un volume global de 2 millions d’euros.

La Fondation a-t-elle déjà réalisé des actions en région ?

Oui, nous avons déjà fait plusieurs fois le tour de France ! A noter que nous sommes en contact avec d’autres fondations d’entreprises. J’ai créé un club dédié afin de créer des projets collectifs car, c’est bien connu, nous sommes plus efficaces à plusieurs.

Comment est perçue la fondation auprès du personnel d’Air France ?

Le Personnel d’Air France est impliqué et on peut compter sur les talents et la passion des salariés pour nous accompagner de façon bénévole. Ce sont eux et le réseau des 50.000 salariés de la compagnie qui nous permet de nous implanter en France comme à l’étranger. Le personnel d’Air France est de plus en plus sensibilisé et est proactif lors des collectes. L’une des dernières grandes actions étaient pour l’ile de Saint-Martin. Les salariés qui travaillent à l’étranger sont fiers de voir que cette entreprise s’intéresse aux enfants en difficulté sur leur territoire.



Sur la photo : Cécile Vic, déléguée générale de la fondation Air France .DR.