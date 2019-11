« La formation doit être un moteur d’insertion »

« La raison d’être de toute école est de relever ce double défi qui consiste à assurer l’insertion de ses apprenants, jeunes ou plus expérimentés, et à répondre aux besoins des entreprises en matière de compétences.

Cette ambition est inscrite dans l’ADN d’une école telle que Toulouse Business School (TBS), et guide l’élaboration et l’évolution de tous ses programmes et services. A destination des jeunes en formation initiale, mais aussi du public en reconversion ou en réorientation professionnelle dans le cadre de la formation continue (executive education).

Forte d’un vaste réseau de partenaires (entreprises et institutionnels), TBS propose ainsi plusieurs programmes dédiés et organisés selon la formule de l’alternance école-entreprise qui débouchent sur un recrutement. Son ingénierie de formation est notamment mise au service d’une offre sur-mesure, élaborée pour répondre à des besoins spécifiques. C’est par exemple le cas du cursus de responsable du développement commercial qui permet de se former au sein du réseau des agents généraux du groupe Axa.

D’autres, conventionnés par la Région Occitanie, permettent également à des demandeurs d’emploi de se former à des métiers pour lesquels de réels débouchés ont été identifiés, là encore en alternance. Aux fonctions d’attaché commercial, de manager de projets systèmes d’information, de manager de business unit…

L’alternance, dont l’intérêt en matière d’insertion n’est plus à démontrer, est étendue à un maximum de programmes de l’école, qu’il s’agisse de l’offre de formation continue diplômante ou des programmes Mastère spécialisé®.

Reste que TBS accompagne aussi ses apprenants dans leur projet. Le Career Booster met à leur disposition un ensemble d’outils et de services pour favoriser leur dynamique professionnelle pendant et après leurs parcours au sein de TBS. Le dispositif leur permet également de développer leur employabilité, notamment en termes de réseau et de « soft skills » en lien avec les contenus pédagogiques des programmes. Avec une équipe référente dédiée, associée à un pool de consultants et de coachs labellisés, les apprenants bénéficient de coaching personnalisé, d’entretiens individuels, de conférences… Autant d’ingrédients pour booster leur carrière professionnelle ! »

Pierre Lacazedieu, directeur commercial TBS

Photo Crédit TBS.

