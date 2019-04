Occitanie. La future tour en bois de la Cartoucherie décroche le grand prix régional des pyramides de la FPI

La 16e édition des pyramides d’argent 2019 portée par la fédération des promoteurs immobiliers a récompensé huit projets. Woodart La Canopée, la future tour en bois de la Cartoucherie construite par Icade Promotion avec Dietrich Untertrifaller Architectes et Seuil Architecture décroche le grand Prix régional. Cette tour construite à 76% en bois comptera un hôtel de 100 chambres, un espace commercial de 2789 m², 137 logements en accession et sociaux, un parking en sous-sol. Elle sera livrée l’année prochaine.

Le prix spécial du jury a été décerné à Sporting et Angelotti avec Oeco Architectes et Flint Architectes pour Sporting Factory, un programme de 215 logements à la Cartoucherie.

Le prix de l’immobilier d’entreprise récompense Icade Promotion avec Brenac et Gonzalez et Ateliers Jean-François Martinie pour le siège de Latécoère à La Roseraie. Le prix de l’innovation industrielle revient à LP Promotion et Taillandier Architectes et associés pour « Magnolia 2, les villas Magnolia », un projet de quatre vingt treize logements et onze villas. Le prix de la conduite responsable des opérations est pour Crédit Agricole Immobilier avec Taillandier Architectes et associés pour le projet « Caractère » de quatre-vingt-dix logements.

Le prix Bas carbone récompense LP Promotion avec Hirsch & Zavagno pour « Théodora », une résidence étudiante de 137 logements. Le prix de la mixité urbaine récompense AFC promotion avec Oeco Architectes et agence Letelier Architectes pour « BL Campus barrière », un programme de 162 logements dont 123 logements étudiants. Le prix du grand public enfin revient à Green City Immobilier avec Oeco Architectes pour le programme B47 composé de quatre vingt dix-sept logements et onze villas.