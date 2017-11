Toulouse. La galerie Ixiart invite l’art dans les entreprises

Amener l’art dans les entreprises. C’est un des objectifs que s’est fixé Jérôme Garcia, responsable de la nouvelle galerie Ixiart qui a ouvert ses portes en juillet 2017 sur les berges du Canal du midi à Port Saint Sauveur à Toulouse. Après dix-sept ans passés à la tête de la société Sablières Garcia spécialisée dans le BTP, il a troqué sa casquette de chef d’entreprise pour se consacrer à l’art et à la culture.

« Je peins depuis toujours, et même quand je dirigeais mon entreprise - elle a compté jusqu’à quatre-vingt salariés - je n’ai jamais arrêté de peindre », explique ce natif de Saint-Gaudens. Un changement de cap dans la vie de Jérôme Garcia qui depuis quelques mois allie business et hobby : il visite salons et expositions en France et en Europe à la recherche de talents méconnus dans le street art, son domaine de prédilection. Jean-Lichel Gnidzaz, Corbier, Chantal Melloni, Sophie Scyeur ou Hank China sont autant d’artistes locaux déjà connus ou en phase de reconnaissance exposés dans la galerie Ixiart.

Des tableaux à la location pour les entreprises

L’objectif de Jérôme Garcia, qui se donne deux ans pour pérenniser sa galerie, est double : toucher le grand public, « je veux casser l’image des galeries où les tableaux sont hors de prix, ici, le premier prix démarre à 150 euros » », observe-t-il, rappelant qu’il souhaite aussi s’adresser aux entreprises. Ces dernières ont ainsi la possibilité de louer des tableau afin de les exposer dans leurs locaux. « Il y a une dynamique sociale. Les salariés apprécient de venir travailler dans un environnement coloré, et cela amène aussi une valeur ajoutée d’un point de vue commercial », complète Jérôme Garcia qui s’inspire de ce qui se fait dans les banques.

Il vise vise tout particulièrement les artisans, les PME, les petites PME et les professions libérales qui peuvent visionner et réserver les œuvres via le site web de la galerie. Grâce à cette opération de location, les entreprises bénéficient d’un dispositif de défiscalisation. Pour sa première année d’activité, Jérôme Garcia espère un chiffre d’affaire de 250.000 euros.

Sur la photo : Jérôme Garcia, responsable de la galerie Ixiart. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.