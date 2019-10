Philippe Mauguin : « La génétique aide les agriculteurs dans la transition écologique »

Philippe Mauguin, dans le laboratoire Genphyse que vous venez d’inaugurer à Toulouse, des recherches sont menées sur les génomes de certaines espèces afin de les rendre plus résistantes au réchauffement climatique ou aux antibiotiques par exemple. En quoi est-ce une priorité quand on sait que les agriculteurs souffrent d’abord de ne pas vivre de leur travail ?

Effectivement, tout cela peut paraître très scientifique, et ça l’est, mais avec un impact potentiel fort sur l’agriculture. L’ADN, qui gouverne l’hérédité, la transmission des caractères dans tous les règnes (animal, végétal, humain) est quelque chose que l’Inra a toujours étudié et qui a permis beaucoup de progrès.

Par exemple, ça a permis des évolutions sur la production de lait par les brebis. En Occitanie, le Roquefort est issu de brebis laitières de race Lacaune. En 1950, avant ces recherches de l’Inra, les brebis produisaient environ soixante-dix litres de lait par lactation. Le Roquefort était une toute petite production, menacée parfois de disparition. La recherche génétique (on parle bien de génétique classique, sans transgenèse ou OGM) a permis d’identifier les caractères qui sont liés à la production et à la qualité du lait. Cela a ouvert la voie à la sélection de croisements entre les mâles et femelles sur plusieurs générations. Au final les brebis d’aujourd’hui sont plus productives qu’hier - 300 litres par lactation - tout en restant adaptées à leur écosystème.

Comment s’assurer qu’elles le seront toujours, compte tenu du réchauffement climatique ?

C’est le sujet même de l’Inra. Nous travaillons sur le plateau du Larzac avec une bergerie expérimentale à Lafage qui étudie les conditions de vie des brebis en pasteuralisme. Ce sont ces caractéristiques qui sont étudiées ici, à Toulouse. Grâce à ces données, on oriente la sélection génétique pour avoir demain et après-demain des brebis Lacaune toujours aussi performantes sur la production de lait, mais également robustes face au stress climatique, et qui puissent s’alimenter avec des fourrages locaux et non pas du soja OGM importé d’Amérique latine. Nous essayons aussi de limiter, voire d’éliminer le recours aux antibiotiques.

L’Inra travaille depuis plus de 50 ans sur la génétique dans le monde animal et végétal, qu’est-ce qui l’empêcherait de le faire sur l’humain ?

Je comprends que certains se posent la question à l’heure où l’on entend parler d’humain augmenté et de transhumanisme. Mais que ce soir clair : cela n’a rien à voir avec les activités de l’Inra. Nous travaillons sur la question de la santé humaine via notre laboratoire Toxalim, qui est d’ailleurs à Toulouse. Nous y étudions les effets des pesticides, des perturbateurs endocriniens, et des polluants sur la santé de l’humain mais on ne travaille pas sur la génétique humaine, c’est une barrière forte. Par ailleurs nous avons à l’Inra un comité d’éthique qui supervise les recherches, et la génétique humaine serait à des année lumières de ce qui serait accepté !

Propos recueillis par Sophie Arutunian

Sur les photos :

En haut : Philippe Mauguin à l’Inra Toulouse le 8 octobre.

Au centre : le bâtiment Genphyse, pour Génétique Physiologie et Systèmes d’Elevage.

Crédits : Inra - DR.