La marque de textile toulousaine BaseRange séduit outre-Atlantique

Quoi de mieux que Rihanna comme ambassadrice pour lancer sa marque de vêtements ? C’est l’expérience vécue par Blandine Legait, fondatrice de BaseRange à Toulouse, lorsqu’elle découvre avec surprise la star vêtue de l’un des bodys blancs de sa griffe en Une de Rolling Stone magazine. Depuis, la marque de vêtements et sous-vêtements a parcouru du chemin, réalisant 95% de son chiffre d’affaires de 2,65 millions d’euros de mi-2018 à mi-2019, à l’export, au Japon et aux États-Unis principalement.

Associée à Marie-Louise Mogensen, Danoise installée à Copenhague, en charge du stylisme, Blandine Legait gère depuis Toulouse la production, les ventes et la distribution avec une dizaine de personnes. Les sous-vêtements sont fabriqués au Portugal et les vêtements tissés en Turquie. La maille, qui représente près de 30% de l’activité, provient du Tarn. « En 2014, pour une question de qualité, nous avons transféré la fabrication de nos chaussettes et de nos pulls du Portugal aux ateliers de tricotage Missegle à Castres où le savoir-faire est remarquable », souligne Blandine Legait.

Un positionnement durable

Fin 2011, à la création de BaseRange, les deux associées ont mis en commun leurs expériences précédentes dans le milieu de la mode, l’une comme ancienne directrice de collection de Surface to Air à Paris, l’autre en tant que créatrice au Danemark d’une marque pour enfants. « Nous avons débuté BaseRange en créant des sous-vêtements confortables, minimalistes, en fibres naturelles comme le bambou, le coton bio ou en matières recyclées. L’idée était de nous positionner entre la lingerie et le sportswear », explique Blandine Legait.

Ce mix inédit, de mode durable et de basiques abordables, s’est depuis étendu à des tee-shirts, pulls, pantalons toujours dans le même esprit naturel. La marque mise sur une identité visuelle forte. Les mannequins de tous âges sont recrutés dans la rue et les photos non retouchées. « Nous donnons aussi la parole aux ouvrières dans des interviews au sein des usines de production, comme en Turquie. Un parti pris d’images féministes », raconte Blandine Legait.

Une distribution "multicanale"

Le siège de l’entreprise est en passe d’être transféré de Castelginest au centre de Toulouse au sein de nouveaux bureaux. Le service expédition, de trois personnes, et le stock sont regroupés à Fonbeauzard. « Notre circuit de distribution comprend une boutique en propre à Tokyo, une boutique en franchise à Melbourne et 150 revendeurs multimarques. Courant décembre 2019, un deuxième point de vente devrait ouvrir à Kyoto », détaille Blandine Legait. La marque s’appuie également sur son site internet qui représente 18% de son activité. Elle vise 20 à 40% de croissance annuelle de son chiffre d’affaires dans les trois ans qui viennent.

Isabelle Meijers

Sur la photo : Blandine Legait, fondatrice de BaseRange, au sein du nouveau siège de l’entreprise à Toulouse . Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco.