Haute-Garonne. La plateforme en ligne Otakam séduit la fédération française de cyclisme

Jérôme Legenne, ancien ingénieur au Cnes et amateur de vélo, vient de remporter une belle étape dans le développement de son entreprise proessa sport. Depuis 2017 il combine des technologies spatiales (issues d’un brevet du Cnes) basées sur le suivi physiologique des astronautes, avec des algorithmes « maison ». Récemment la start-up a mis en place une plateforme qui permet de mesurer et comparer les performances réalisées par les cyclo touristes, sur des épreuves très variées en terme de distance et de dénivelé. « Ce genre d’outil n’existait pas jusqu’à présent, il vient d’être adopté par la fédération française de cyclisme qui souhaite mettre en place un classement spécifique pour ses licenciés », explique l’entrepreneur. « C’est une reconnaissance qui nous donne de la visibilité et renforce notre crédibilité vis à vis des futurs partenaires commerciaux. »

Un développement vers le sport-santé

La plateforme est actuellement accessible à environ 5000 membres de la FFC qui a investit dans le développement spécifique de cet indicateur. « Plusieurs fonctionnalités vont être testées d’ici la fin de l’année et nous allons pour cela nous appuyer sur les membres de cette communauté. » La seconde étape, la plus ambitieuse, est de développer une application dans le secteur du sport-santé, qui permettra aux utilisateurs de prédire leur état de santé à la fin d’un parcours. Après une levée de fonds de 100 000 euros réalisée par crowdfunding en 2018, l’entreprise espère pour cela conclure une levée de fonds significative en 2019.

Incubée dans la pépinière, Théogone, proessa sport a été lauréat en 2017 d’une bourse french tech et d’une bourse ESA Bic Sud (soit deux fois 25 000 euros). Elle a également bénéficié d’un financement de start-up process de la région Occitanie fin 2018 pour un montant de 50 000 euros. Elle vise l’équilibre en 2020.

Béatrice Girard

Sur la photo : La plateforme en ligne Otakam a été adoptée par la fédération française de cyclisme. DR.