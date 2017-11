La plus grande résidence universitaire privée va accueillir ses premiers étudiants à Toulouse

La résidence universitaire Kley réalisée par le groupe Kaufman & Broad pour le compte du groupe Dométude a été inaugurée à Toulouse jeudi après dix-sept mois de travaux. Conçu par le cabinet Taillandier Architectes Associés, le bâtiment se déploie sur plus de 140 mètres de long et affiche 12.370 m² de surface.

La résidence est le bâtiment universitaire privé le plus grand construit en France : implanté au cœur de la zac Montaudran, il est situé à proximité de plusieurs établissements d’enseignement supérieur. Le bâtiment compte 565 chambres réparties dans 485 logements, dont des appartements de six pièces dédiés à la colocation, un parking sur deux niveaux de sous-sol et 1000 m² d’espaces collectifs, de services et de commerces en rez-de-chaussée.

.