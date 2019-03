Marie-Ange Léophonte : « Il faut changer le regard de l’entreprise sur le cancer »

Si vous deviez présenter le comité Haute-Garonne de la Ligue contre le cancer, que diriez-vous ?

Nous faisons partie d’une fédération nationale et à ce titre, notre mission consiste à financer des projets de recherche, à accompagner les patients et leurs proches, à développer des actions de prévention et de promotion des dépistages contre le cancer. Dans le département, nous avons constitué toute une palette de soins de supports dédiés au soutien des malades et de leurs proches pendant et après les traitements et de maintien ou retour à l’emploi. Nous sommes en contact avec 300 patients par an.

Comment financez-vous les actions et le fonctionnement de la Ligue ?

Nous fonctionnons à 100% grâce aux dons des particuliers et des entreprises, avec une part de mécénat de plus en plus importante. Le budget du comité départemental en 2018 est de 1,1 million d’euros. Nous allons également lancer l’ opération « Commerçants Engagés contre le cancer », permettant aux clients des enseignes volontaires de faire un micro-don via les paiements par carte bancaire.

Quelles ont été vos actions majeures en 2018 ?

Nous avons en particulier développé l’axe du travail et de l’emploi, à travers une action pour et avec les entreprises. Elle est baptisée « Lig’ Entreprises engagées contre le cancer » et coordonnée avec avec la médecine du travail. Nous jouons un rôle de facilitateur pour changer le regard de l’entreprise sur le cancer, favoriser la prévention et les dépistages, aider le patient dans la phase de retour à l’emploi. A ce jour, dix entreprises ont signé la charte Pacte - Programme d’actions cancer toutes entreprises. Même si des tabous perdurent, les mentalités évoluent et le dialogue s’établit.

"Les 15/25 ans sont particulièrement pénalisés dans leurs parcours scolaires et dans la recherche de leurs premiers jobs, après leurs traitements"

Quels sont vos projets pour 2019 ?

Sur le volet emploi, nous poursuivons avec une action spécifique en direction des 15/25 ans, qui sera lancée au printemps prochain, en collaboration avec le Docteur Plat, du service d’Onco-Hématologie Pédiatrique du CHU de Purpan à Toulouse. Les 15/25 ans sont particulièrement pénalisés dans leurs parcours scolaires et dans la recherche de leurs premiers jobs, après leurs traitements. Là encore, il est important de leur permettre d’être « en projet » et de construire sereinement leur avenir.

Et à plus long terme ?

Nous avons acheté une maison, sur le site de l’hôpital Marchant, pour la transformer en « Maison des Patients » : un lieu d’accueil et d’hébergement pour les patients et leur entourage de 800m² qui proposera quasi gratuitement toutes les offres de soins de support, une salle de sport et de nombreuses chambres. On passera ainsi d’un lieu de soins à un lieu de vie, un petit chez soi, en quelques minutes. Pour aboutir, ce projet a besoin du soutien des entreprises car c’est un projet innovant en France, qui pourra être dupliqué dans d’autres régions.

Propos recueillis par Valérie Ravinet

Sur la photo : Marie-Ange Léophonte, directrice du comité Haute-Garonne de la Ligue nationale contre le cancer. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco.