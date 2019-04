Agroalimentaire. La recette gagnante de Hoope

Les deux créateurs de Hoope, start-up spécialisée dans l’agroalimentaire, ont pu s’appuyer sur le statut d’étudiant-entrepreneur pour se lancer. Un pari réussi ! « Au départ, il s’agissait juste d’un projet d’étudiant : créer une pâte à tartiner à base de super-aliment », confesse Christophe Sovran, le cofondateur de la société. « En cinquième année d’étude à Purpan, nous avons participé au concours Eco Trophelia France. Nous avons ensuite poursuivi nos études à l’IAE et c’est là que mon associé, Alexis Lesly-Veillard, a entendu parler du statut d’’étudiant-entrepreneur. »

Grâce à cette opportunité, les deux apprentis créateurs ont décidé de concrétiser leur projet. « Avec le recul, nous ne l’aurions pas fait sans. » Dans la phase de développement de Hoope, Alexis Lesly-Veillard troque son stage de fin d’étude contre une mission dans son propre projet. Une opportunité pour le jeune homme, qui peut ainsi se consacrer à temps plein à l’entreprise et se lance dans une série de concours, qui lui permettent de réunir de l’argent pour accélérer sa R&D.

Une trentaine de points de vente

« Nous avons souscrit au diplôme d’étudiant-entrepreneur qui nous a permis de nous former plus spécifiquement à l’entrepreneuriat notamment sur la partie gestion financière et juridique, que nous ne maîtrisions pas du tout », poursuit Christophe Sovran. Par ce biais, les deux jeunes gens rencontrent également d’autres aspirants créateurs avec qui ils échangent sur leurs problématiques communes. Aujourd’hui, les deux créateurs volent presque de leurs propres ailes. Ils ont en effet rejoint Le Semoir, l’incubateur de l’école Purpan, pour l’étape suivant.

« Nous bénéficions de locaux mais surtout d’une halle agroalimentaire pour la partie R&D de notre projet. De plus, un fonds d’investissement, Intellagri, est accolé à notre école. Nous pourrons nous adresser à eux, le moment venu. » Hoope compte aujourd’hui un peu plus de trente points de vente - grandes surfaces alimentaires, enseignes spécialisées dans le bio et épiceries fines - à Toulouse et dans ses environs.

Agnès Frémiot

Sur la photo : Christophe Sovran et Alexis Lesly-Veillard, les deux créateurs de Hoope. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco.