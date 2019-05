La région Occitanie présente au festival de Cannes avec le dernier film d’Abdellatif Kechiche

A l’occasion du 72e festival de Cannes, la région Occitanie a été mise en avant dans le dernier long métrage d’Abdellatif Kechiche Mektoub, My Love : Intermezzo. Projeté jeudi 23 mai en sélection officielle, cet opus de près de 4 heures a été tourné en Occitanie et, à ce titre, a bénéficié du soutien de la Région. La subvention pour ce film est de 210.000 euros.

Mektoub, My Love : Intermezzo a été tourné durant soixante-dix jours (quatorze semaines) entre Sète, La Grande Motte et Agde. En plus des techniciens, opérateurs et prestataires techniques, les deux rôles principaux Shaïn Boumedine et Ophélie Bau vivent dans l’Hérault. Ce film est le deuxième opus d’Abdellatif Kechiche et est la suite de Mektoub, My Love : Canto Uno sélectionné à la Mostra de Venise en 2017 : il avait bénéficié également d’une aide de 138.000 euros de la Région Occitanie en 2016. Au total, la région Occitanie a consacré plus de 4 millions d’euros au soutien de la filière cinématographique sur l’ensemble du territoire.