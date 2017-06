La région Occitanie relance le plan Ader avec un quatrième volet doté de 200 millions d’euros

Renforcer et consolider les performances de la chaine d’approvisionnement, et accompagner les entreprises du secteur aéronautique et spatial d’Occitanie dans leurs mutations technologiques. Telles sont les grandes lignes du nouveau plan Ader IV présenté lundi 19 juin après-midi par Carole Delga lors de la première journée du salon du Bourget. La grand messe aéronautique se tient au nord de Paris jusqu’à la fin de la semaine.

Dans le cadre de ce nouveau volet d’aides régionales, la Région débloque une enveloppe de 200 millions d’euros entre 2017 et 2020. Celle-ci s’inscrit dans le Schéma régional de développement économique (SREDII). Les professionnels de l’aéronautique se souviennent bien du plan Ader. Entre 2011 et 2016, ses différents opus ont permis de soutenir les entreprises du secteur à hauteur de 212,8 millions d’euros.

Un volet dédié pour l’emploi et la formation

« Les entreprises d’Occitanie sont en compétition au niveau international, il est primordial pour elles de produire en quantité et en qualité », justifie Carole Delga la présidente de Région Occitanie qui liste les priorités : consolider le tissu de PME et de la supply chain, permettre aux PME de passer en ETI - les fameuses Entreprises de taille intermédiaire - et enfin, veiller à la solidarité entre les différents niveaux de la chaîne entre donneurs d’ordres et sous-traitants.

Le renforcement de nouvelles normes environnementales, les programmes innovants de l’avion électrique et de l’usine du futur figurent parmi ces priorités. Selon la présidente d’Occitanie, ce plan sera opérationnel en septembre 2017. Il est complémentaire à celui consacré à la performance industrielle cofinancé avec le Gifas. Il a pour vocation d’asseoir définitivement le leadership de la région dans les secteurs aéronautique et spatial. Avec 800 entreprises installées en Occitanie, 86.000 emplois et 10 milliards d’euros de chiffre d’affaires, le secteur pèse de tout son poids dans l’économie régionale.

Le plan Ader IV comptera aussi un volet sur les ressources humaines et la formation professionnelle. « L’idée est d’accompagner les chefs d’entreprise dans leurs besoins de recrutements dans les nouveaux métiers, notamment dans les professions en tension », ajoute encore Carole Delga qui sera présente toute la semaine au salon du Bourget.

L’évènement qui se déroule tous les deux ans est une formidable vitrine pour les entreprises d’Occitanie : le village conjoint Occitanie et Aquitaine de 1500 m² abritera cette semaine 140 entreprises régionales, dont soixante-treize d’Occitanie et soixante sept de Nouvelle Aquitaine, « et dont 80% sont adhérentes au pôle de compétitivité Aerospace Valley », se félicite Agnès Paillard, sa présidente.

