Guestonline a récemment lancé le mouvement des e-Chefs, une campagne offensive pour affirmer la volonté de la restauration française de prendre en main sa transformation digitale. Concrètement, quels sont les enjeux ?

Antoine Girard : « Le secteur de la restauration n’a pas encore pris conscience de l’impact du digital sur son métier, des exigences des nouvelles générations de consommateurs connectés et des opportunités offertes par les technologies numériques en termes de conquête et de fidélisation des clients. L’objectif de la mobilisation des e-restaurateurs est d’échapper à la spirale de l’intermédiation, dont les professionnels de l’hôtellerie qui sont progressivement devenus dépendants des grandes centrales de réservation en ligne, font aujourd’hui les frais. Paradoxalement dans ce secteur, l’ère digitale s’est traduite par la perte du lien avec le client. »

Quelle est la feuille de route du mouvement des e-Chefs pour 2017 ?

Antoine Girard : « Le site de l’opération rassemble les témoignages de personnalités emblématiques de la restauration française, telles que Maurice Morel (Restaurants & Brasseries Lyon® Bocuse), Caroline Savoy (Restaurant (V)ivre), André Terrail (Tour d’Argent) ou Sébastien Bras (Maison Bras) (ndlr : La Tour d’Argent et la Maison Bras sont actionnaires de Guestonline depuis le printemps 2016 – voir l’article). L’objectif avec ces ambassadeurs est d’envoyer un signal fort à la profession, mais également de développer les collaborations avec d’autres organismes actifs sur le sujet, comme la Brigade Digitale, ou les syndicats professionnels, afin de susciter une prise de conscience globale. »

Guestonline et ses e-Chefs sont cette semaine à l’affiche du Sirha, quels seront les temps forts de vos interventions ?

Antoine Girard : « Les innovations que nous proposons ont pour but de démystifier les technologies numériques et de montrer à quel point se les réapproprier peut faciliter la vie des restaurateurs. Guestonline interviendra entre autres dans le cadre du concours du Bocuse d’Or et de la Coupe du monde de pâtisserie, pour lesquels nous avons développé une application mobile permettant aux jurés d’attribuer leurs notes et commentaires sur iPads, de prendre des photos, de consulter leur historique… et aux organisateurs d’accélérer et de sécuriser le processus de notation. Nous serons également présents sur l’espace « Restauration de demain » de Metro, où les visiteurs pourront suivre le parcours digital d’un client, ainsi que sur le « Village Start-up » du Sirha pour présenter notre cahier de réservation numérique. »

Propos recueillis par Chantal Delsouc

Photo Rémi Benoît - DR