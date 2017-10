La 13e édition du salon Siane dédié à l’industrie se déroulera les 24, 25 et 26 octobre au Parc des Expositions de Toulouse. Organisé par Promosalons en partenariat avec la CCI de Toulouse, le salon Siane regroupe la plupart des grands acteurs industriels du Grand Sud et de la France entière sur 18.500 m² d’espaces d’exposition. Regroupant plus de 700 stands, le salon Siane attend plus de 10.000 visiteurs aux halls 4, 5 et 6.

Considéré comme le rendez-vous des entreprises et acteurs de l’industrie, le salon Siane est la vitrine du grand Sud en termes d’innovations industrielles. Le hall 6 sera entièrement transformé en usine de production avec près de 150 machines et équipements, permettant aux visiteurs de découvrir dans un même lieu tout le savoir-faire industriel d’ici et d’ailleurs (machines d’usinage et de transformation, robotique, cobotique, frabrication additive, objets et systèmes connectés…).

C’est aussi l’occasion aux sous-traitants, aux organismes institutionnels, aux collectifs qui œuvrent pour développer l’industrie sur le territoire. de se rencontrer. Parmi les nouveautés de l’édition 2017, le salon Siane accueillera cette année le robot le plus puissant au monde, il est capable de soulever jusqu’à 2,3 tonnes, et sera présenté avec en bout de bras une véritable nacelle A380. Les différentes conférences qui auront lieu durant le salon tourneront autour de la thématique « Transition numérique, quels enjeux pour les PME et ETI ? ».

Infos pratiques : du 24 au 26 ocotbre au parc des expositions. Horaires : mardi 9h30 – 19h, mercredi 9h30 – 22h et jeudi 9h30 – 17h.

Entrée visiteur gratuite. Plus d’informations : www.salonsiane.com