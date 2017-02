La société toulousaine MobilityUrban mise sur les transports électriques

C’est une alternative aux transports en commun qui a le vent en poupe en milieu urbain. Les trottinettes électriques et roues électriques sont de plus en plus utilisées dans les rues de Toulouse. Un marché de niche sur lequel s’est positionnée dès 2012 la société toulousaine MobilityUrban, spécialisée dans la mobilité légère électrique. Après l’ouverture d’une boutique place du Parlement en 2014 à Toulouse, puis une à Paris en 2016, l’entreprise a décidé son introduction en bourse sur le marché libre d’Euronext début avril 2017, accompagnée d’une levée de fonds de 450.000 euros.

« Ces opérations financières vont permettre le développement de l’enseigne en France, notamment avec l’ouverture de quatre nouvelles boutiques à Lyon, Strasbourg, Marseille et Bordeaux d’ici 2018, ainsi qu’une ouverture à l’export en Europe », détaille Christophe Bayart, le PDG de MobilityUrban qui a débuté cette activité avec un site de e-commerce. « Notre mission est de faciliter le déplacement de chacun avec des moyens innovants, légers et écolo, tout en gagnant du temps. En voiture ou en transport en commun, il faut 45 minutes pour rallier Balma au centre de Toulouse ; en trottinette électrique, je mets 25 minutes ».

Selon les dernières études sur la mobilité électrique légère, près de 20.000 personnes utilisent actuellement ces nouveaux modes de déplacements propres. Pionnier, MobilityUrban a été l’un des premiers à proposer la roue électrique et l’Hoverboard. En plus des trottinettes électriques, la boutique propose de nombreux accessoires pour circuler en toute sécurité, comme le clignotant avec télécommande sans fil. L’entreprise réalise près de 40% de son activité par le biais de son site web.

Accélérer sa croissance

Avec son entrée en bourse, MobilityUrban, qui compte aujourd’hui près de 3000 clients, souhaite également lancer des sites web sur les marchés allemand et espagnol. « Nous voulons étoffer notre réseau d’ambassadeurs de ce secteur en pleine expansion, tout en gardant des boutiques de proximité pour conseiller les clients sur nos produits », précise Christophe Bayart. « Cette introduction en bourse peut apporter un gage de sérieux pour notre entreprise ».

L’entrée en bourse de la société toulousaine est suivie par Louis Thannberger, célèbre banquier d’affaires. « Le secteur de la mobilité urbaine légère est un produit dans l’air du temps, une activité pérenne qui plait aux investisseurs. C’est pourquoi l’entrée en bourse de MobilityUrban permettra à l’entreprise d’être plus visible, plus lisible et plus crédible quant à son développement », assure-t-il.

Avec un chiffre d’affaires prévisionnel de 685.000 euros en 2017, la société toulousaine, comptant actuellement trois salariés, veut accélérer sa croissance grâce à l’arrivée de nouveaux actionnaires et vise d’ici 2020 un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros.

Julie Rimbert

Sur la photo : Christophe Bayart, le patron de l’entreprise MobilityUrban, spécialisée dans la mobilité légère électrique. Crédits : DR