La start-up Feelobject ouvre son capital

Après avoir lancé en décembre 2017 Virtuoz, un plan tactile et interactif favorisant l’inclusion des personnes déficientes visuelles en entreprise et dans les lieux accueillant du public, Feelobject ouvre son capital sur la plateforme Kriptown avec un objectif de 300.000 euros d’ici le 4 décembre prochain.

En alliant un plan en relief et des effets sonores, Virtuoz permet aux personnes déficientes visuelles de se déplacer en autonomie dans les bâtiments et leurs alentours. Une dizaine d’entreprise et/ou lieux publics, en Occitanie et Île-de-France, se sont dotés de cet outil : le Quai des Savoirs, Enedis, Orano ou encore l’Université de Perpignan.